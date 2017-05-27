Российские военные предотвратили выход боевиков ИГ из Ракки в Сирии

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Российская боевая авиация уничтожила колонну террористов, которые 25 мая попытались покинуть сирийскую Ракку и направиться в Пальмиру. В итоге эта колонна была обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС.

Боевики запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" попытались выйти из сирийской Ракки в направлении расположенной к югу Пальмиры. Однако командование российской группировки войск в Арабской Республике приняло меры для предотвращения этих действий, передает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

Собеседник агентства отметил, что по информации, которая была подтверждена по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава "Сирийских демократических сил", а также лидерами действующих в этом районе группировок ИГ достигнута договоренность об открытии для боевиков безопасного "южного коридора". "Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры", - отметил источник.

Как только командование российских войск в Сирии получило эти сведения, оно незамедлительно приняло меры для предотвращения выхода боевиков в южном направлении.

"В целях мониторинга обстановки усилены все виды разведки. На возможных маршрутах выхода террористов круглосуточно работают российские беспилотные летательные аппараты. К уничтожению групп боевиков ИГ в этом районе привлечены самолеты и вертолеты ВКС России и подразделения Сил специальных операций", - сказал собеседник.

Он отметил, что 25 мая колонна террористов в составе 39 пикапов с вооружением, которые направлялись к Пальмире, была обнаружена и уничтожена самолетами российских ВКС". Потери боевиков ИГ составили 32 пикапа с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, а также более 120 террористов.

В Минобороны России отметили, что "любые попытки боевиков ИГ по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жестко пресекаться".

Подразделения российских Сил специальных операций с самого начала антитеррористической операции в Сирии выполняют задачи особой важности в глубоком тылу террористов.

Их высочайшая тактико-специальная подготовка, отличное знание местных обычаев и сирийских диалектов, а также уникальное современное вооружение позволяют скрытно действовать по всей территории Сирии и уничтожать террористов в любых условиях обстановки.

Одной из основных задач, возложенных на военнослужащих ССО, является совершение разведывательно-поисковых действий по обнаружению замаскированных пунктов управления, скоплений живой силы и техники террористов.

Определив по спутниковым системам навигации точные координаты террористов, офицеры ССО с помощью комплекса разведки, управления и связи (КРУС) передают в реальном времени эти данные на дежурящие в небе самолеты ВКС России.

Через считанные минуты российские бомбардировщики Су-24 и новейшие Су-34 наносят удары, поражая цели на земле даже обычными авиационными боеприпасами со стопроцентной точностью. Малочисленные группы террористов на автомобилях, а также выявленные одиночные бронемашины и пикапы боевиков по указанным ССО координатам уничтожаются российскими ударными вертолетами Ка-52 с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР) "Вихрь-1М".

Подразделения российских Сил специальных операций контролируют эффективность ударов на месте и при необходимости передают новые данные для авиации или самостоятельно уничтожают остатки террористов.

В ходе боестолкновений с противником офицеры ССО успешно отражают контратаки террористов, зачастую превосходящих их по численности на многие порядки. Грамотными действиями в обороне военнослужащие Сил специальных операций не оставляют шансов террористам даже в случае применения ими смертников на автомобилях и бронетехнике, начиненных взрывчаткой.

Современными российскими комплектами противотанкового вооружения любая техника террористов уничтожается группами ССО ещё на дальних подступах к занимаемым позициям, исключая потери среди российских военнослужащих.

Российская авиация в Сирии, несмотря на то, что имеет в разы меньше самолетов в ближневосточном регионе, выполнила в три раза больше боевых вылетов и нанесла в четыре раза больше ракетно-бомбовых ударов. В ходе выполнения боевых задач по уничтожению террористов прекрасно себя зарекомендовали российские ударные вертолеты Ми-28 "Ночной охотник" и Ка-52 "Аллигатор".

Более 80% летного состава ВКС России получили боевой опыт. Благодаря российской авиации сирийскими войсками освобождено 705 населенных пунктов и более 17 тысяч квадратных километров своей территории.

24 мая офицеры российского спецназа из Сил специальных операций получили из рук президента России Владимира Путина высокие государственные награды, а командир группы был представлен к званию Героя России. Бойцы двое суток сдерживали натиск трех сотен боевиков запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра".

О подвиге спецназовцев стало известно 10 мая. Группа из 16 военных обеспечивала прикрытие участка фронта в Алеппо, отбивая многочисленные атаки боевиков, и наводя на позиции экстремистов авиацию. Россияне оказались на передовой из-за того, что сирийские военные без согласования оставили свои позиции

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