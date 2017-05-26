Арестован девятый подозреваемый в связи с терактом в Манчестере

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Британские полицейские арестовали еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. Таким образом, общее число задержанных по данному делу достигло девяти человек.

Британская полиция арестовала еще одного подозреваемого в причастности к теракту в Манчестере. Об этом сообщает Reuters. Таким образом, число задержанных по делу о теракте в Манчестере достигло девяти человек.

В полиции отметили, что ими был задержан 44-летний мужчина как возможный участник атаки, которая произошла в ночь на вторник. По словам правоохранительных органов, само расследование в настоящее время движется быстро.

Взрыв на "Манчестер Арене" прогремел в ночь на вторник по завершении концерта Гранде. Бомбу взорвал террорист-смертник в фойе стадиона. Погибли 22 человека, в том числе дети. Ранения получили 116 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство" (ее деятельность запрещена в России).

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