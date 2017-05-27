СМИ узнали о намерении Дерипаски дать показания в Конгрессе США

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Предприниматель из России Олег Дерипаска предлагал спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса, расследующим приписываемые Москве попытки повлиять на ход предвыборной кампании в США в 2016 году, сотрудничество. Но ему было отказано.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предлагал спецкомитетам по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса сотрудничество. Это связано с расследованием приписываемых Москве попыток повлиять на ход предвыборной кампании в США в 2016 году, передает ТАСС со ссылкой на газету New York Times.

Однако Дерипаске было отказано в связи с тем, что одним из его главных условий дачи показаний стало требование предоставить ему иммунитет от судебного преследования. В спецкомитете по разведке Палаты представителей опасаются, что это создаст сложности для правоохранителей, которые расследуют связи президента США Дональда Трампа с Россией.

Вместе с тем, издание отмечает, что ФБР США, которое ведет свое расследование по поводу попыток вмешательства извне в ход предвыборной кампании, вряд ли намерено вызывать российского предпринимателя и брать у него показания.

Ранее агентство AP сообщало, что глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску. Это было более 10 лет назад. Целью якобы было продвижение интересов руководства России. В ответ Дерипаска обвинил агентство в клевете и подал на него в суд.

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