Порошенко испугался за "глотки Европы" из-за "щупалец Кремля"
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Президент Украины Петр Порошенко в статье в издании Politico отметил, что "щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников". По его мнению, Западные страны должны сплотиться для защиты своих ценностей.
Президент Украины Петр Порошенко написал статью в издании Politico под названием "Большая семерка должна стать лицом к лицу с России или потерпеть поражение". Об этом пишет "Росбалт".
По его мнению, новый "виток гибридной войны в России набирает обороты", а "щупальца Кремля тянутся к глоткам ключевых столиц Европы и ее трансатлантических союзников".
По его словам, страны Запада должны организовать совместные действия и сплотиться для защиты своих ценностей и "соблюдения международного права".
Кроме того, он напомнил, что ровно три года назад 26 мая началась битва за Донецкий аэропорт, которая длилась несколько месяцев.
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