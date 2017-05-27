Россия уничтожила 120 боевиков ИГ при попытке выйти из Ракки в Сирии

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В Сирии российские ВКС уничтожили более 120 боевиков группировки "Исламское государство". Как сообщает источник российского Минобороны, террористы направлялись из Ракки в Пальмиру через так называемый "южный" коридор. Российские военные не допустили перемещения боевиков.

Южный коридор боевикам запрещенного в России "Исламского государства" помогают открыть курды из "Сирийских демократических сил". Первые группы джихадистов, направляющиеся из Ракки в сторону Пальмиры, зафиксировали беспилотники российского министерства обороны. Об этом сообщил источник в военном ведомстве, передает "ТВ Центр".

"По информации, подтверждённой по нескольким независимым каналам, в Ракке между командованием курдских отрядов из состава так называемых "Сирийских демократических сил" и лидерами действующих в этом районе группировок "Исламского государства" достигнута договорённость об открытии для боевиков безопасного "южного коридора". Террористам предоставлена возможность беспрепятственно покинуть город при условии, что они направятся в район Пальмиры", - отметил источник.

120 боевиков, 32 пикапа - так называемых хадж-мобиля - с установленными крупнокалиберными пулеметами. Таковы потери радикалов при попытке выхода из Ракки.

Дежурившим в небе бомбардировщикам Су-24 и новейшим Су-34 был отдан приказ уничтожить цель. Задание выполнено со стопроцентной точностью. Малочисленные группы террористов и одиночные бронемашины уничтожили ударные вертолеты Ка-52, применив противотанковые управляемые ракеты.

"Любые попытки боевиков "Исламского государства" по перемещению в сторону Пальмиры и наращивания там группировки будут жёстко пресекаться", - добавил источник.

Всю оперативную информацию в глубоком тылу противника добывают наши разведчики. Подразделения российских Сил специальных операций с начала антитеррористической операции в Сирии выполняют задачи особой важности. Именно на основе их данных планируются воздушные операции.

Иногда в засаде для вычисления противника необходимо провести не только по несколько часов, но и суток. В арсенале специалистов новейшая техника: приборы ночного видения, радиолокационные системы. Спецназовцы корректируют координаты ведения огня и контролируют эффективность ударов на месте. В случае необходимости готовы также вступить в бой для полного уничтожения противника.

В оконном проеме появляются боевики, вероятно, готовые занять эту стратегическую позицию. Через секунду объектов больше нет - сработал снайпер. По съемкам с места уничтожения радикалов под Раккой видно, что террористы хорошо вооружены. Предстоит установить модели вооружения и каналы поставки.

Участников сирийских спецопераций несколько дней назад лично наградил верховный главнокомандующий. Ранее Владимир Путин вручал награды и нашим летчикам.

Видеокамеры на приеме главы государства работают так, чтобы лица приглашенных в кадр не попали. Нашим офицерам в численном меньшинстве пришлось двое суток сдерживать атаки террористов. Боевики пытались прорвать участок фронта под Алеппо.

Они отмечены орденами. Командир группы удостоен звания Героя России. На указе министра обороны о представлении военнослужащих к госнаградам Владимир Путин написал "Вручу лично".

Сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС и сил спецопераций сжимают кольцо вокруг Ракки. Боевики стремятся покинуть неофициальную столицу ИГ. Однако, пока безуспешно. Как показывают результаты работы наших военных.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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