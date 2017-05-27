Российские учащиеся передали Сирии более 300 школьных наборов

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Российские военные привезли в сирийскую Латакию более 300 школьных наборов. Это подарки от учащихся России. В составе наборов есть альбомы для рисования, краски и карандаши.

В провинцию Латакия российские военные доставили более 300 школьных наборов. Подарки сирийским детям отправили учащиеся из России, передает "ТВ Центр".

Комплекты получили воспитанники школы, которая специализируется на изобразительном искусстве. В ней обучаются будущие дизайнеры и инженеры-строители. В составе наборов есть альбомы для рисования, краски и карандаши. По словам специалистов российского центра по примирению, подобные гуманитарные акции пройдут в скором времени в других учебных заведениях Сирии.

Помимо школьных принадлежностей, российские военные доставили в Латакию продуктовые наборы. В них - мясные консервы, рис, чай, мука и сахар.