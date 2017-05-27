ВВС Египта ударили по атаковавшим христиан террористам

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Египет нанес серию авиаударов по террористам в Ливии. Ранее армия Египта подтвердила причастность террористов к атаке на автобус с христианами-коптами, в результате которой погибли 28 человек.

Боевая авиация Египта нанесла шесть ударов по позициям террористов в Ливии. Налёт проводился в координации с ВВС северо-африканского государства, сообщает "ТВ Центр".

В результате авиаобстрела уничтожены несколько лагерей боевиков в районе города Дерна. Как сообщают местные СМИ, исламисты понесли тяжёлые потери. Самолёты также разрушили командный пункт запрещённой в России и во многих странах группировки "Исламское государство".

Воздушную операцию согласовали после того, как армия Египта подтвердила причастность террористов к атаке на автобус с христианами-коптами. Накануне, 26 мая, в провинции Эль-Минья боевики напали на паломников, которые направлялись на экскурсию в монастырь святого Самуила. По данным Минздрава страны, погибли 28 человек. Среди жертв - женщины и дети. Соболезнования президенту Египта и родственникам погибших направил Владимир Путин.

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