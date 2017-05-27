Скончался экс-советник бывшего президента США Бжезинский

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Бывший советник экс-президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался на 90-м году жизни. Он был одним из самых влиятельных идеологов внешней политики Вашингтона. Также он выступал за самые жёсткие меры в отношении СССР.

В США на 90-м году жизни скончался известный политический деятель времён холодной войны - Збигнев Бжезинский. Один из самых влиятельных идеологов внешней политики Вашингтона, сообщает "ТВ Центр".

Автор и ярый сторонник идеи мирового господства США выступал за самые жёсткие меры в отношении СССР. Он приложил немало усилий, чтобы разрушить социалистический блок. В частности, Бжезинский активно продвигал секретную программу ЦРУ по вовлечению СССР в афганский конфликт. А позже организовал финансирование и снабжение моджахедов оружием. Фактически спонсируя развитие исламского фундаментализма.

Политик поддерживал антисоветские движения в Европе, разработал концепцию расширения НАТО на Восток. Бжезинский написал множество книг, часто выступал в СМИ, комментируя ситуации в мире. В одной из последних статей он предложил обеспечивать глобальное лидерство Америки за счёт России.

Бжезинский был советником 39 президента США Джимми Картера.