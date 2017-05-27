Число подтопленных домов на Ставрополье возросло почти до 1,8 тысячи

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​До 1,8 тысячи увеличилось число подтопленных домов на Ставрополье. Вода в реке Кума поднялась выше критической отметки почти на пять метров.

Число подтопленных домов в Ставрополье за сутки увеличилось ещё на полторы тысячи, передает "ТВ Центр".

Ливневый паводок уже назвали крупнейшим за последние полвека. Подтоплены уже почти 1,8 тысячи домов. Вода в реке Кума поднялась выше критической отметки почти на пять метров. И затопила прилегающие сёла. Эвакуированы более двух тысяч человек. Для ликвидации последствий наводнения в регион брошены дополнительные силы МЧС.

А в Тюменской области уровень воды в Ишиме пошёл на спад. Спасатели расчищают русла рек, вывозят мусор. В районы, где обстановка уже стабилизировалась, на спецавтомобилях МЧС доставляют владельцев земельных участков. Чтобы жители могли оценить ущерб от разгула стихии.