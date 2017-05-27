Под Курском после трех дней поисков нашли пропавшего мальчика Витю

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В Курской области Следственный комитет проверит семью мальчика, который заблудился в лесу и несколько дней провёл без еды и воды. В поисках ребенка принимали участие более тысячи человек - полицейские, спасатели, волонтеры.

Вот он - успешный исход трехдневных поисков: семилетний Витя на руках бойцов Росгвардии. Истощенный, голодный, но живой и невредимый, передает "ТВ Центр".

Его нашли в деревне Дубиновка за шесть километров от дома. Все это расстояние мальчик преодолел сам. В пути его сопровождала лишь любимая собака, которая словно боялась оставить своего маленького хозяина. Благодаря ее лаю и удалось выйти на след.

Витю искала, кажется, вся Курская область. Больше тысячи человек: сотрудники ОМОНа, полиция, спасатели. Оперативный штаб развернули прямо в поле. Искали на земле и на воде...

К поискам подключились волонтеры из числа местных жителей, некоторые приехали из других городов Черноземья и даже из Москвы.

"Отрабатывались заброшенные дома, прочесывались леса, поля, просматривались колодцы. Территории прочесывали с использованием служебных собак. Осматривали с помощью квадрокоптеров. Привлекались волонтеры, имеющие малогабаритный летательный транспорт", - отметил заместитель начальника отдела информации общественных связей УМВД по Курской области Богдан Пономарёв.

Четыре года назад маленький Витя уже уходил из дома. Тогда его обнаружили чуть ближе к дому, за три километра от деревни, на трассе мальчика подобрал дальнобойщик из Орловской области. Тогда пропаже не придали должного значения. Теперь Следственный комитет проверяет семью ребенка.

"Ребенок проживает в семье с матерью, бабушкой и дедушкой. При этом взрослые воспитанием ребенка должным образом не занимались, вели антиобщественный образ жизни. И, по пояснениям других родственников, нередко применяли к нему физическую силу. В связи с чем мальчик часто уходил из дома", - заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Курской области Максим Рассамакин.

Ближайшее время мальчик проведет в больнице. За эти три дня он потерял в весе, но даже не простудился. Спасла теплая погода. А теперь - еще и участие сотен людей, для которых семилетний Витя за время поисков стал почти родным человеком.

Борис Иванин, Виталий Марченко, "ТВ Центр".