На съезде КПРФ в Москве изберут Центральный комитет партии

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Центральный комитет КПРФ будет избран на съезде партии в Москве. Лидер политического объединения Геннадий Зюганов напомнил, что мероприятие проходит в год столетия Октябрьской революции.

В Москве проходит съезд КПРФ, на котором будет переизбран Центральный комитет партии, сообщает "ТВ Центр".

Собрались сотни делегатов и гостей, в том числе зарубежных. В начале форума, по традиции, состоялось торжественное вручение партийных и комсомольских билетов. Ветеранов партии наградили памятными медалями. Затем с отчетом о деятельности нынешнего состава ЦК выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он рассказал о всех направлениях работы. И напомнил, что съезд проходит в год столетия Октябрьской революции.

"Юбилей революции - прекрасная возможность поднять достижения социализма, показать альтернативу всевластию капитала, мобилизовать силы на борьбу за торжество самых светлых идеалов трудового народа. Мир сегодня погружен в глубочайший системный кризис, он порождает нестабильность и грозит новой мировой войной, такова суть современного этапа капитализма", - рассказал Зюганов.