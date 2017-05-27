В Брянске проходят дни Москвы

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В Брянской области открылась фотовыставка, посвящённая Москве. Также там состоялись концерты с участием звёзд эстрады. По традиции в рамках мероприятия прошли встречи представителей исполнительных органов двух регионов.

Большая фотовыставка, посвящённая Москве, и концерты с участием звёзд эстрады прошли во время дней российской столицы в Брянской области, сообщает "ТВ Центр".

По традиции, в рамках мероприятия также состоялись встречи представителей исполнительных органов двух регионов. Обсуждали перспективы сотрудничества Москвы и Брянска. В частности, речь шла о совместных торговых и социальных проектах. Что, по мнению сторон, будет способствовать установлению тесных контактов между предприятиями и развитию региональной экономики.

"Для нас очень важно, чтобы представители органов исполнительной власти каждого региона могли встретиться и обсудить любые проблемы. Это и вопросы здравоохранения, образования, вопросы науки, туризм и так далее. У нас очень хорошая динамика сотрудничества между Москвой и Брянской областью. За 2015 год товарооборот превысил 14 миллиардов рублей и нам есть куда идти", - рассказал руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.