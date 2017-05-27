"Роскосмос" сообщил о возможной внеземной жизни на обшивке МКС

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Специалисты Центрального НИИ машиностроения, входящего в структуру "Роскосмоса", заявили о возможном наличии следов внеземной жизни на обшивке МКС. Их туда могли принести микрометеориты и космическая пыль.

На обшивке Международной космической станции могут быть следы внеземной жизни. Об этом сообщили специалисты Центрального НИИ машиностроения, который входит в структуру "Роскосмоса", передает "ТВ Центр".

По мнению учёных, попадающие на поверхность МКС микрометеориты и космическая пыль, вероятно, содержат химические материалы и соединения, которые способствуют развитию органической жизни.

В ходе эксперимента в 2010 году космонавты собрали 19 проб с обшивки станции. Образцы регулярно доставляли на Землю, что дало возможность получать самые точные данные об их составе. Сейчас анализом занимаются ведущие российские эксперты.

С 2016 года поиск внеземной жизни включён в проект Федеральной космической программы.