Первый день июня в Москве будет теплым

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Cтоличное Метеобюро сообщает, что 1 июня в Москве будет теплый день - до 22 градусов. Возможен небольшой дождь.

Лето в Москве начнется с теплых дней. 1 июня, как сообщили в столичном Метеобюро, воздух прогреется до плюс 17-22 градусов. Ночью температура составит 10-15 градусов, сообщает "Интерфакс".

При этом, в первый день июня возможен небольшой дождь.

В ближайшее воскресенье в столице ожидается кратковременное похолодание и небольшой дождь. Будет 12-14 градусов тепла, а в ночь на понедельник – пять-семь градусов.