В парке Мосгордумы на вопросы жителей о реновации отвечают депутаты и юристы

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В парке Московского парламентско-общественного центра в субботу с 12:00 столичные депутаты и адвокаты проводят бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации. Мероприятие проходит в рамках соглашения между Мосгордумой и Адвокатской палатой города Москвы.

Единый день приема граждан проходит в парке Московского парламентско-общественного центра. Столичные депутаты и адвокаты проводят бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации. Это происходит в рамках заключенного 22 мая соглашения между Московской городской Думой и Адвокатской палатой города Москвы.

"Сегодня (27 мая, - прим. ред.) с 12 часов мы ждем москвичей в парке Мосгордумы на Страстном бульваре, где депутаты и адвокаты ответят на вопросы о программе реновации, о принятом столичным парламентом Законе "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", о постановлении Правительства Москвы, на основании которого проходит голосование", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Такую возможность дает соглашение, которое Мосгордума заключила с Адвокатской палатой города Москвы. На сегодняшний день участвовать в бесплатной защите прав москвичей готовы более 100 адвокатов.

Встреча в подобном формате проходит впервые, сообщает сайт Мосгордумы. В случае, если сегодняшний опыт будет признан успешным, то Мосгордума готова продолжить консультации в парке парламентско-общественного центра, открытого для посещения горожан.

По словам Шапошникова, по рабочим дням с 29 мая по 15 июня совместные встречи депутатов и адвокатов с жителями пройдут в приемной Мосгордумы, а также в 11 многофункциональных центрах предоставления государственных услуг "Мои документы", которые расположены в каждом административном округе столицы. С графиками можно ознакомиться на сайте Мосгордумы.

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