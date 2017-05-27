Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморье

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Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Приморском крае в 300 километрах от Хабаровска. На борту находились восемь человек. Один из них пострадал.

В Приморье совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Как передает "Интерфакс", это произошло примерно в 300 километрах от Хабаровска.

В результате жесткой посадки есть пострадавший. Всего на борту было восемь человек, информирует ТАСС.

Причиной инцидента стал отказ двигателя.

По данным источника в экстренных службах, вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченскавиа". Он возвращался с одной из площадок в Приморском крае в Дальнереченск.