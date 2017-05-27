13:32, 27 мая 2017

В результате аварии Як-18 в Подмосковье погибли два человека

Теги:  самолет  жертвы  Происшествие  подмосковье

Два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета Як-18 в Можайском районе Подмосковья. При падении самолет загорелся. Позднее пожар был ликвидирован.

Легкомоторный самолет Як-18 разбился в Можайском районе Подмосковья. В результате аварии погибли пилот и пассажир, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Трагедия произошла в районе 108 километра Можайского шоссе. Через один километр оттуда находится населенный пункт Горки. Самолет при падении загорелся.

Позднее пожар был ликвидирован. Причины крушения неизвестны.

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