Путин поздравил Рухани с переизбранием на пост президента Ирана по телефону

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хасаном Рухани. Российский лидер поздравил его с переизбранием на пост главы государства. Также стороны обсудили, в частности, торгово-экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию в Сирии.

Президент России Владимир Путин по телефону поздравил своего иранского коллегу Хасана Рухани с переизбранием на пост главы государства. Также он пожелал успехов в его деятельности, сообщает пресс-служба Кремля.

"С обеих сторон подтвержден твердый настрой на углубление многопланового двустороннего взаимодействия в русле договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Ирана в Российскую Федерацию 27–28 марта 2017 года. Особое внимание уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, в том числе реализации крупных совместных проектов в нефтегазовой сфере и в области мирного атома", - отмечается в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и подчеркнули важность наращивания совместных усилий по содействию политико-дипломатическому урегулированию конфликта в этой стране. В частности речь шла об астанинском процессе и пути реализации Меморандума о создании зон деэскалации.

"Условлено о продолжении контактов как в двусторонних, так и в многосторонних форматах", - добавили на сайте Кремля.