Суд арестовал главбуха "Седьмой студии" Масляеву

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Пресненский суд столицы отправил под арест бывшего главного бухгалтера автономной некоммерческой организации "Седьмая студия" Нину Масляеву. Ее обвиняют в хищении госсредств.

В субботу Пресненский суд Москвы арестовал главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия" Нину Масляеву. Она проходит по делу о хищении бюджетных средств, передает "ТВ Центр".

По данным следствия, в период с 2011 по 2014 годы представители организации похитили около 200 миллионов рублей. Деньги были выделены на развитие современного искусства.

Ещё один фигурант уголовного дела - бывший гендиректор организации - Юрий Итин. В четверг суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста. На этой неделе на допрос вызвали режиссёра Кирилла Серебренникова, который пять лет назад и создал "Седьмую студию". Обыски прошли у него дома, а также в "Гоголь-центре", где он является художественным руководителем. В настоящее время Серебренников проходит по делу в качестве свидетеля.

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