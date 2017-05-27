В Москве прошел фестиваль Академии детского мюзикла

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Фестиваль Академии детского мюзикла прошел в Москве. В его рамках юные артисты показали "Золушку", "Мэри Поппинс" и другие постановки. Участников лучших из них наградили памятными подарками.

"Золушка", "Мэри Поппинс". Эти и другие постановки показали в Москве в рамках фестиваля Академии детского мюзикла, передает "ТВ Центр".

Заключительный концерт состоялся в субботу в столичном саду "Эрмитаж" в преддверии международного дня защиты детей. К музыкальному конкурсу юные артисты готовились целый год. Посещали уроки хореографии, вокала и актёрского мастерства. Номера оценивало жюри.

Также в этом году организаторы учредили приз зрительских симпатий. Участников лучших постановок наградили памятными подарками.