Ресин оценил ход строительства храма "Неопалимая Купина" в Отрадном

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Помощник мэра и патриарха Владимир Ресин проинспектировал ход строительства храма в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина". Храм рассчитан на 500 прихожан. Сейчас там ведутся заключительные отделочные работы.

На северо-востоке Москвы в районе Отрадное завершается строительство храма в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина", передает "ТВ Центр".

Ход работ в субботу осмотрел помощник мэра и патриарха Владимир Ресин. При строительстве использовали нестандартную технологию. С помощью современных материалов рабочие создали прочный аналог сводов, которыми славились древнерусские церкви.

Храм рассчитан на 500 прихожан. В настоящее время ведутся заключительные отделочные работы. Также изготавливается иконостас.