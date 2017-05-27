Санкт-Петербург отмечает День города

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Санкт-Петербургу исполнилось 314 лет. В честь Дня рождения города на главных площадях проходят праздничные гуляния фестивали, выставки, конкурсы и мастер-классы. Вечером на Дворцовой состоится большой концерт классической музыки. Затем будет звуковое шоу "Поющие мосты".

Санкт-Петербург 27 мая отмечает День Рождения. Городу на Неве исполняется 314 лет, сообщает "ТВ Центр".

На главных площадях в самом разгаре праздничные гуляния фестивали, выставки, конкурсы и мастер-классы. Ровно в полдень над северной столицей прозвучал выстрел пушки Петропавловской крепости.

А в знаменитом Летнем саду в честь Дня города по традиции включили фонтаны. Вечером на Дворцовой состоится большой концерт классической музыки. Завершится праздник очередным звуковым шоу "Поющие мосты".