Путин и Эрдоган обсудили главные проблемы сирийского урегулирования

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Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган обсудили сирийский кризис и подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в этой стране. Также российский лидер пожелал своему собеседнику успехов в связи с его избранием на пост Генерального председателя Партии справедливости и развития Турции.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонные переговоры. Российский лидер по ходу беседы пожелал своему коллеге успехов в связи с его избранием на пост Генерального председателя Партии справедливости и развития Турции, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания Договора об основах отношений между Россией и Турцией от 25 мая 1992 года.

"Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее углубление стратегического партнёрства двух стран. В этом контексте затрагивался ход реализации договорённостей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике – строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры обсудили сирийский кризис и подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в этой стране. "Это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по этой тематике на различных уровнях", - добавили в пресс-службе Кремля.

Лидеры договорились продолжать регулярные личные контакты.

Ранее в субботу Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом Ирана Хасаном Рухани.

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