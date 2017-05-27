Два истребителя подняли в воздух по тревоге в Великобритании

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Истребители Typhoon королевских ВВС Великобритании поднялись в воздух по тревоге. СМИ сообщили, что причина в приблизившихся к берегам российских военных самолетов.

Два истребителя Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии по тревоге. Об этом сообщают британские СМИ, передает "Российская Газета".

Истребители вылетели, отреагировав на приближение к побережью российских военных самолетов. При этом в Минобороны России пока никак не прокомментировали эту информацию.

По данным Reuters, в Минобороны Великобритании подтвердили сообщения о сопровождении российских самолетов. Сейчас истребители королевских ВВС вернулись на авиабазу.

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