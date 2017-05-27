Столичные адвокаты будут защищать права граждан по реновации независимо от их позиции

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Президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков заявил, что столичные адвокаты будут защищать права граждан по вопросам связанными с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации независимо от их позиции. В свою очередь глава Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев подчеркнул, что в случае, если права граждан будут ущемлены, адвокаты со своей стороны готовы их защищать.

Московские адвокаты будут защищать права граждан по вопросам связанными с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации независимо от их позиции. Об этом рассказал президент Адвокатской палаты Москвы Игорь Поляков, передает Агентство "Москва".

По его словам, есть люди согласные с реновацией и не согласные с ней. Кроме того, есть сомневающиеся и те, кому безразлично происходящее. Тем не менее, на определенном этапе времени они могут изменить свое мнение и, либо согласиться с участием в программе, либо нет.

"При переезде гражданина могут возникать спорные вопросы, есть процедуры примирительные, которые достигаются между сторонами, и они приходят к компромиссу, но когда не возможен компромисс, когда возникает неразрешение вопроса, который может быть разрешен только в суде, для этого и предусмотрена процедура судебного обжалования, именно суд поставит точку в возникшем споре и после вынесения решения, мы сможем узнать кто был прав. Независимо от того, кто обратится, доверителем может быть и организация, и правительство, и гражданин, тот, кто обратится, те интересы и должны отстаивать адвокаты, независимо от позиции", - сказал Поляков.

Между тем, президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев подчеркнул, что в случае, если права граждан будут ущемлены, то адвокаты со своей стороны готовы их защищать. "Наше конституционное право и обязанность перед гражданами - выполнять нашу обязанность по защите их законных прав и интересов. Если граждане почувствуют, что где-то их права ущемляют, обижают, а то и обманывают, то, конечно же мы будем в соответствии с законом, каждый имеет на это право, вплоть до обращения в суд и свои права защитить", - сказал он.

По словам адвоката Московской коллегии адвокатов "Защита" Максима Устинюка, методическое занятие, которое проводилось накануне единого дня приема граждан, помогает оказывать квалифицированную помощь гражданам по вопросам реновации.

"На сегодняшний день, те адвокаты, которые принимали участие в этих семинарах, на мой взгляд, достаточно хорошо узнали про закон о реновации и на те больные вопросы, которые есть и которые могут появиться у жителей столицы, они постараются ответить квалифицированно и помочь разъяснить, развеять те сомнения, которые могут быть у жителей", - сказал адвокат.

В субботу в парке Московского парламентско-общественного центра с 12:00 столичные депутаты и адвокаты начали бесплатную юридическую консультацию по вопросам, связанным с защитой жилищных и имущественных прав в ходе реализации программы реновации. Мероприятие проходит в рамках соглашения между Мосгордумой и Адвокатской палатой города Москвы.