Страны G7 пригрозили России новыми санкциями

Теги: Политика санкции россия украина

Лидеры стран "Большой семерки" заявили, что готовы усилить санкции против России в случае необходимости. По их словам, это зависит от действий Москвы в украинском вопросе. При этом они высказались и за сотрудничество с Россией по урегулированию конфликта в Сирии.

Лидеры G7 готовы усилить санкции против России в связи с ситуацией на Украине в случае необходимости. Об этом говорится в принятом 27 мая итоговом коммюнике встречи, передает "Интерфакс".

В ходе саммита в итальянском городе Таормине было принято решение увязать возможность отмены санкций в отношении России с выполнением минских соглашений.

"Устойчивое решение кризиса на Украине возможно лишь при полном исполнении всеми сторонами условий минских соглашений. Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в этом конфликте и подчеркиваем роль, которую ей необходимо играть в восстановлении мира и стабильности. Мы напоминаем, что продолжение санкций четко связано с полным выполнением Россией обязательств в рамках минских соглашений. Санкции могут быть отменены, когда Россия будет следовать своим обязательствам", - отмечается в документе.

При этом страны "большой семерки" высказались и за сотрудничество с Россией по урегулированию конфликта в Сирии, сообщает ТАСС. В коммюнике говорится, что лидеры G7 готовы работать с Москвой, если Россия будет использовать свое влияние в позитивном ключе. Также лидеры "Семерки" выразили надежду на то, что проводимые под эгидой России, Турции и Ирана переговоры в Астане смогут обеспечить деэскалацию ситуации в Сирии.

Кроме того, они считают прогресс в борьбе с запрещенным в России "Исламским государством" значительным. "Мы добились значительного прогресса в уменьшении присутствия ИГ в Сирии и Ираке. Мы привержены продолжению этих усилий для полного освобождения территорий от ИГ, в особенности Мосула и Ракки, преследуем цель полного уничтожения группировки и прекращения связанного с ней насилия", - отметили лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии.

Читайте также:

Лидеры G7 подписали декларацию по борьбе с терроризмом