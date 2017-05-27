Макрон раскрыл тему предстоящего разговора с Путиным
Теги: Политика сирия франция макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обсудить ситуацию в Сирии в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, мир в Арабской Республике может быть достигнут только на основе "политического, долговременного и всеобъемлющего решения".
Одной из тем встречи президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина 29 мая в Версале станет ситуация в Сирии. Об этом рассказал сам французский лидер на пресс-конференции по завершении двухдневного саммита G7 в итальянской Таормине, передает ТАСС.
По его словам, мир в Сирии может быть достигнут только на основе "политического, долговременного и всеобъемлющего решения".
Также он выступает за скорейшее проведение встречи в формате "нормандской четверки".
"Необходимо продвигаться по пути выполнения Минских договоренностей. Считаю, что в ближайшее время следовало бы провести встречу в "нормандском формате", - сказал французский президент.
При этом он подчеркнул, что до достижения урегулирования не может быть "отхода от санкций".
Ранее в Кремле также раскрыли темы предстоящей беседы Путина и Макрона. Там подчеркнули, что 29 мая лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, координацию усилий по борьбе с терроризмом, а также ситуацию в Сирии и на Украине.
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