В Москве задержали троих подозреваемых в стрельбе и массовой драке

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Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в стрельбе и массовой драке. . Они избили троих молодых людей и несколько раз в них выстрелили из пневматического пистолета, после чего, попытались скрыться с места происшествия на автомобиле Ford Focus. Пострадавшие доставлены в одну из больниц.

Трое подозреваемых в стрельбе и массовой драке были задержаны на северо-западе столицы сотрудниками Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства.

Инцидент произошел на улице Кулакова. В столичный главк Росгвардии поступила информация о том, что там слышны крики. В течение трех минут экипаж группы задержания остановил автомобиль Ford Focus. В нем находились трое неизвестных.

В результате было установлено, что эти граждане в результате внезапно возникшей ссоры на фоне личных неприязненных отношений избили троих молодых людей, несколько раз в них выстрелили из пневматического пистолета, после чего скрылись с места происшествия.

Пострадавших доставили в одну из больниц.

Все подозреваемые являются уроженцами Оренбургской области. Они доставлены для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел полиции.