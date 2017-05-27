Задержанный на Арбате мальчик признался в попрошайничестве

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Руководство управления внутренних дел по центральному административному округу Москвы, а также столичный главк СКР назначили проверку действий сотрудников полиции, которые 26 мая на Арбате задержали 10-летнего мальчика. Сам ребенок, привезенный в отдел полиции, признался, что занимался на улице попрошайничеством.

Московская полиция вечером 26 мая задержала в центре города ребенка. В пресс-службе столичного главка полиции отметили, что мальчик занимался попрошайничеством, в чем сам и признался, передает "Интерфакс".

Инцидент произошел на улице Воздвиженка. 10-летний мальчик, находившийся на улице один, подходил к прохожим и водителям автомобилей. Полиции он рассказал, как его зовут, и что он занимается сбором денежных средств. Также он заявил, что находится там без родителей.

В результате сотрудники полиции решили забрать мальчика с улицы, доставить в отдел полиции и вызвать для разбирательства родителей.

При этом, когда мальчика поместили в служебный автомобиль, к сотрудникам полиции подошла женщина и представилась соседкой ребенка. Она попросила передать несовершеннолетнего ей, однако это являлось бы прямым нарушением закона.

"Получив отказ, женщина попыталась воспрепятствовать законным действиям полицейских, начала кричать, провоцируя конфликт и привлекая к себе внимание прохожих, а также записывать происходящее на камеру мобильного телефона", - отметил сотрудник пресс-службы столичного главка МВД.

По его словам, учитывая, что ребенку не исполнилось 16 лет, он не является субъектом административного правонарушения. В тот же день мальчик был передан своему отцу, который прибыл в отдел полиции. В отношении родителя составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП России "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Ранее СМИ узнали, что ребенок читал на улице стихи. Кроме того, он просил деньги у прохожих.

По данному факту руководство управления внутренних дел по центральному административному округу назначило проверку. Кроме того, действия полиции проверит столичный главк Следственного комитета России. Между тем, глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена взял под личный контроль эту проверку.