Минобороны рассказало о плановом полете Ту-22М3 над Норвежским морем

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Российские бомбардировщики выполнили в субботу плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Это происходило в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, отметили в Минобороны России. Ранее британские СМИ сообщили, что с авиабазы Лоссимут в Шотландии были подняты два истребителя Typhoon для перехвата российских самолетов.

В Минобороны России прокомментировали информацию СМИ, согласно которой, в Великобритании по тревоге были подняты истребители Typhoon для якобы перехвата российских самолетов.

"27 мая 2017 года экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Баренцева и Норвежского морей. Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении ведомства, которое есть в распоряжении TVC.ru.

Также там отмечается, что летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана в соответствии с планом подготовки.

Ранее сообщалось, что два истребителя Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут в Шотландии по тревоге. Они вылетели, отреагировав на якобы приближение к побережью российских военных самолетов.