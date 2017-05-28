Ким Чен Ын приказал запустить массовое производство новой системы ПВО

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын присутствовал на испытаниях новой системы противовоздушной обороны. Глава КНДР отметил, что точность ПВО, способность обнаруживать и поражать цели возросли по сравнению с прошлым годом. Ким Чен Ын распорядился запустить серийное производство новых систем.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал запустить серийное производство новой системы ПВО. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Северокорейский лидер присутствовал на испытаниях новой системы ПВО. Пуски ракет прошли успешно. Ким Чен Ын отметил, что по сравнению с прошлогодними показателями, точность ПВО, ее способность обнаруживать и поражать цели возросли.

Дата и место испытаний не уточняются, однако южнокорейское агентство Yonhap предположило, что испытания прошли в субботу.