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Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником. Глава государства поблагодарил их за безупречное выполнение поставленных задач и пожелал успехов, здоровья и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил российских пограничников с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"В этот торжественный день хочу искренне поблагодарить вас за добросовестное и ответственное отношение к своим обязанностям, за безупречное выполнение поставленных задач. За честную службу Родине и народу", - говорится в поздравительной телеграмме президента.

Глава государства пожелал пограничникам успехов, здоровья и благополучия.

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