На Ставрополье 40 тысяч человек находятся в зоне риска подтопления

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В Ставропольском крае около 40 тысяч человек находятся в зоне риска подтоплений. Регион переживает сильнейший за последние полвека паводок. Борются с последствиями стихии и в Краснодаре. Улицы города затопил мощный ливень. На территории всего края действует предупреждение о возможном резком подъёме уровня рек.

Под напором большой воды в станицах Ставрополья деревянные дома складываются как карточные – всего за пару секунд, рассказал "ТВ Центр". Накануне вечером скорость потока только увеличилась. В Отказненском водохранилище увеличили сброс воды, доведя его до максимума. Иначе могло бы прорвать дамбу. В части населенных пунктов объявили временную эвакуацию. Людей вывозят на маршрутных такси, у которых теперь один рейс – подальше от наводнения.

В Краснодаре от проезжающих автобусов волна на остановке почти как прибой на море. Можно пускаться вплавь. С трудом можно пройти даже в собственном доме. Перевернутые холодильники на кухне и оторванный ламинат в гостиной – точную сумму ущерба хозяевам после разгула стихии только предстоит подсчитать. В МЧС же считают количество пострадавших.

"Частично подтопленными оказались 13 дворовых территорий, в том числе 8 домовладений. Вода зашла в дома. Силами главного управления и муниципального управления организована работа по откачке воды", - отметил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пока на Кубани самостоятельно пытаются отразить удар стихии, в Ставрополье на помощь спасателям перебрасывают дополнительные силы. Более двухсот курсантов прибыли из Москвы. Самолетами Ил-76 в зону бедствия также доставляют спецоборудование для восстановительных работ и гуманитарную помощь.

Уровень воды в подтопленных районах постепенно, но все же идет на спад, фиксируют краевые власти. По их данным, количество подтопленных домов за последние сутки сократилось почти на две сотни. Но как минимум полторы тысячи строений еще остаются в зоне паводков. Островки спасения ищут даже животные. Режим ЧС в регионе отменять не спешат – по прогнозам, в ближайшие дни на юге России вновь хлынут обильные осадки.

Борис Иванин, Андрей Стрюков, "ТВ Центр"