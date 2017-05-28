ФБР предупреждало британскую контрразведку о подготовке теракта в Манчестере

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Федеральное бюро расследований США предупреждало британскую контрразведку о готовящемся теракте в Манчестере. Британские спецслужбы задерживали Салмана Абеди, однако отпустили, не найдя доказательств его вины.

ФБР предупреждало британскую контрразведку о готовящемся теракте в Манчестере ещё в начале года. Об этом сообщил "ТВ Центр" со ссылкой на газету Daily Mail.

По данным источников в сфере безопасности, американские спецслужбы узнали о планах Салмана Абеди совершить атаку в одном из городов Великобритании. Также выяснилось, что исполнитель теракта состоял в северо-африканской ячейке запрещённой группировки "Исламское государство". Уже в январе ФБР передало эти сведения агентам МИ-5. Британские спецслужбы задержали Абеди и его пособников. Однако, расследование не дало результатов и террориста отпустили.

Скандал разразился после того, как в сеть утекли первые подробности теракта. Фотографии с места преступления опубликовали не британские, а американские СМИ. В связи с утечками Лондон прекратил обмен данными с Вашингтоном. Контакты возобновились лишь в пятницу. В США пообещали соблюдать режим секретности.