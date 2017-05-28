Китай выразил недовольство позицией G7 по спорным территориям

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Ожидания не оправдались. Участники саммита "Большой семёрки" не смогли преодолеть разногласия по основным пунктам повестки. От мировых лидеров ждали решений по вопросам европейской безопасности и проблеме беженцев. Однако, обсуждения вновь свелись к теме антироссийских санкций. Итоги съезда осудили жители Сицилии. В Таормине, где проходил саммит, тысячи людей вышли на массовую акцию протеста.

Полиция плотным строем врезалась в толпу митингующих. Силовики использовали дымовые шашки и слезоточивый газ, отмечает "ТВ Центр". Людей быстро оттеснили и протест антиглобалистов вновь вернулся в мирное русло. Прорвать кордон не получилось. Несколько тысяч человек накануне вышли на улицы Джардини Наксос – недалеко от места проведения саммита "Большой семерки".

"Саммит G7 похож на какое-то шоу. Это всего лишь демонстрация силы, так называемая власть нескольких стран над всеми людьми", - заявил один из протестующих.

Эксперты сейчас оценивают политические итоги саммита. Но многие уверяют – положительных результатов нет. От лидеров стран с ведущими мировыми экономиками ждали решения по вопросам безопасности и беженцев, охраны окружающей среды, но сойтись удалось только в противодействии России. Вновь обсуждалась возможность продления санкций. Впрочем, в итоговом коммюнике отметили, что с Россией все-таки придется считаться.

"В рамках подготовки к саммиту в Таормине, я был обязан встретиться с некоторыми лидерами крупнейших стран, особенно президентом Путиным и президентом Си Цзиньпинем. Хотя я не могу быть их представителем, я думаю, они будут благодарны за то, что я выражаю их идеи в этом окружении", - сказал премьер-министр Италии Паоло Джентилони.

В Китае между тем выразили недовольство итоговой декларацией принятой "Большой семеркой". Пекин не устроило заявление о демилитаризации вокруг спорных островов в прилегающих морях, особенно на фоне постоянных учений США близ Северной Кореи. Но семерка выступила за решительные действия против ядерной программы Пхеньяна.

"Эта проблема не ограничивается только регионом. С лидерами "Большой семерки" мы пришли к единому мнению о том, что Северная Корея сейчас стала глобальной угрозой. Сейчас требуется международная воля для защиты мира и исправления ситуации", - отметил японский премьер Синдзо Абэ.

Для Дональда Трампа саммит на Сицилии стал последним визитом в его недельном турне. Президент США оценил встречи на "отлично". Перед вылетом в Вашингтон он вместе с супругой выступил на американской военной базе в Италии. После поцелуев на сцене Трамп поблагодарил жену за поддержку в этой поездке.

"На этой неделе у нас появилось много хороших друзей. Они хорошие люди. У Америки было очень много хороших дипломатов, но я не думаю, что у Соединенных Штатов мог бы быть лучший представитель, чем наш великолепный и замечательный человек, наша первая леди Мелания. Благодарю тебя", - заявил Дональд Трамп.

Этот саммит больше запомнят как площадку для знакомств. Лидеры Британии, США, Франции и Италии встретились в таком формате впервые. Но общий язык пока явно не нашли.

Никита Васильев, "ТВ Центр"