Компьютерный сбой парализовал работу двух крупнейших аэропортов Британии

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Работа крупнейших английских аэропортов "Хитроу" и "Гэтвик" была полностью парализована из-за сбоя в компьютерной системе.

Из-за технического сбоя в компьютерной системе авиакомпании British Airways пассажиры не могли зарегистрироваться, отмечает "ТВ Центр". Задержки вылетов привели к огромным очередям в терминалах. Британскому перевозчику пришлось отменить более сотни рейсов. В Великобритании отмечают праздник весны, в стране трёхдневные выходные, и поток пассажиров вырос в два раза. Из-за сбоя изменилось расписание авиарейсов по всему миру.

"У нас нет ни багажа, ни гостиницы – все отели забронированы и нам придется потратить больше тысячи долларов за то, чтобы остаться на ночь", - отметила пассажир Джуди ван Хаутон.

"Это мой 70-й день рождения. Мы с женой спланировали поездку. Я с нетерпением ждал. Но теперь разочарован - ничего нельзя перебронировать", - сказал пассажир Брайан Бреттон.

"Никто не хотел брать на себя ответственность. Не было никакой информации. Вообще никакой. Такого я не видел еще нигде. То, что произошло – это просто фиаско для компании", - заявил туроператор Джон Роджерс.

Глава British Airways принёс извинения пассажирам. Сбой в компьютерной системе он объяснил проблемами с электроснабжением. Гендиректор отметил, что вероятность хакерской атаки исключена. Всем, кто сдаст билеты, пообещали компенсировать затраты. Сейчас компания собирается возобновить работу в штатном режиме.