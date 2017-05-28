Движение на Садовом Кольце будет ограничено до вечера

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В Москве около 40 тысяч человек примут участие в крупнейшем в России велопараде.

Стартует заезд на проспекте Академика Сахарова, рассказал "ТВ Центр". Приезжать можно на своих велосипедах или взять на прокат. В Москве работают 350 точек аренды, и во время парада будут действовать льготные тарифы. Организаторы напоминают, что велопарад – это не соревнование, участников просят не обгонять друг друга и не выезжать на тротуары. Сойти с дистанции можно в любой момент и в любом месте. А вот автомобилистам придётся выбирать маршруты объезда. Движение по Садовому кольцу будет ограничено до вечера.