Закон о реновации учитывает пожелания всех собственников квартир

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Москвичи, которые проголосовали по проекту реновации, смогут проконтролировать, правильно ли учли их мнение. Специальный электронный сервис запущен на странице "Активный Гражданин" и также работает в центре госуслуг "Мои документы". Там можно высказаться "за" или "против" включения своего дома в программу. Голосование продлится до 15 июня.

Территория пока выглядит как пустырь, однако для жителей Кузьминок она уже много значит. Здесь находится одна из четырех стартовых площадок программы реновации в Москве. Скоро здесь появятся новые дома, отметил "ТВ Центр".

Этот район столицы по плотности населения опередил Лондон, Берлин и Токио. Но по сравнению с мегаполисами XXI века, жилищные стандарты в Кузьминках прочно застряли в прошлом. Небольшая площадь – визитная карточка "хрущевок", но не она одна. За полвека – столько в среднем стоят в столице такие дома – износилось все, что раньше называли "всеми удобствами".

Новые дома будут строить уже по другим стандартам – современные инженерные системы, вентиляция, отопление, водопровод. Даже подъезды и лестницы будут не те, к которым многие привыкли за десятки лет.

Кроме желания уехать, есть множество вопросов. Главный – как будут защищены права жильцов. В проект закона о реновации внесены 12 дополнительных гарантий. Решение об участии дома в программе можно отозвать в любой момент, пока не заключен первый договор на новое жилье. Для этого достаточно простого большинства голосов. Если с этим опоздали, с дальнейшими сомнениями можно идти в суд. Какое именно жилье получить взамен – выбор тоже есть.

"Учтены все буквально вещи. И возможность переезда, и ремонт, и даже возможность выбора квартир. Хороший закон, который практически все пожелания людей удовлетворил", - отметил член Общественной палаты Москвы, сотрудник штаба по реновации при общественной палате Москвы Олег Матвейчев.

Можно строить планы и на квартиру большей площади – доплатить можно из материнского капитала или жилищными сертификатами. Льготникам помогут с переездом. Будущих новоселов освободят от взносов на капитальный ремонт старого дома, как только его включат в программу реновации. С людьми обсуждать будут и устройство общественных пространств.

"Общественные пространства – это формирование улиц, дворов, скверов, парков бульваров. Это пространство дворов, которое замыкается этими домами. Мы получим нормальный интересный фронт улиц, активную жизнь первых этажей", - отметил архитектор Рубен Аракелян.

Интересы собственников нежилых помещений тоже учтены. Словом, в столице постарались охватить все пожелания горожан и донести до них информацию о том, как идет работа над законом. Четыре с половиной тысячи домов в списке для голосования по реновации. Оно идет две недели и продлится до 15 июня. Свою заинтересованность проявили уже более трети собственников.

Кристина Одиноченко, Владимир Черных, Илья Ушаков, Валерий Белинский, Александр Савин, "ТВ Центр"