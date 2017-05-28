Спасатели и волонтеры убрали мусор на острове Тюленей

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Спасатели вместе с волонтёрами очистили побережье острова Тюлений от бытового мусора, который опасен для животных.

На крупнейшем на Дальнем Востоке лежбище обитают десятки тысяч сивучей и морских котиков, рассказал "ТВ Центр". Посмотреть на млекопитающих приезжают целыми семьями местные жители и туристы. Сотрудники МЧС и общественники собрали и вывезли с острова десятки килограммов пластиковых бутылок, рыболовных сетей и куски арматуры. Экологическая акция продолжалась три дня.