Чартер Москва-Бодрум вынуждено сел в Краснодаре из-за пьяной драки

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Пьяный пассажир устроил драку на борту чартера Москва - Бодрум, в результате чего самолет совершил вынужденную посадку в Краснодаре. Зачинщика драки сняли с рейса и передали краснодарским полицейским. Самолет продолжил полет на турецкий курорт.

Летевший из Москвы в Бодрум самолет вынужденно сел в Краснодаре из-за пьяной драки. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Один из пассажиров рейса Москва-Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями", - сказал он.

Бортпроводники не смогли успокоить мужчину, и командир принял решение прервать полет, поскольку ситуация несла угрозу жизни. Зачинщика драки сняли с рейса и передали краснодарским полицейским. Самолет продолжил полет на турецкий курорт.

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