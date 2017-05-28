В Иркутске совершил первый полет новый самолет МС-21

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В Иркутске совершил первый испытательный полет новейший российский самолет МС-21. Видеозапись полета была размещена на видеохостинге YouTube. Также информацию подтвердил зампред правительства России Дмитрий Рогозин.