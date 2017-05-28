Рогозин доложил Путину о первом полете МС-21

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Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин проинформировал президента Владимира Путина о состоявшемся в Иркутске первом полете новейшего самолета МС-21. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Рогозин по телефону сообщил Путину о том, что новый самолет "встал на крыло".

Вице-премьер Дмитрий Рогозин доложил президенту Владимиру Путину о первом полете новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин по телефону доложил Путину о том, что наш среднемагистральный самолет встал на крыло, совершив первый испытательный полет", - сказал он.

Ранее Рогозин опубликовал на своих страницах в соцсетях фотографии первого полета самолета, сопроводив их подписью "Летаем)". Также видеоролики полета разместили в сети многие жители Иркутска.