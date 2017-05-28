На западе Москвы нашли тело мужчины на детской площадке

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На западе Москвы нашли тело мужчины с кровоподтеками и ссадинами. По данным источника в правоохранительных органах, труп был обнаружен на детской площадке. В настоящее время тело направлено в бюро судмедэкспертизы. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Тело мужчины с кровоподтеками и ссадинами было обнаружено на детской площадке на западе столицы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело было обнаружено на детской площадке у дома 26 корпус 1 по улице Малая Филевская.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции на детской площадке по вышеуказанному адресу с кровоподтеками в области глаз, повреждением левой надбровной дуги обнаружен труп мужчины 1947 года рождения", - сказал он.

По данным источника, в настоящее время тело направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы. По факту случившегося проводится проверка. В пресс-службе ГУ МВД столицы подтвердили факт обнаружения тела, однако подробностей не уточнили.

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