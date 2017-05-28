Россию на встрече в "нормандском формате" представит замглавы МИД Карасин
Теги: Политика германия франция переговоры россия украина
Российскую сторону на встрече в "нормандском формате" в Берлине будет представлять замминистра иностранных дел Григорий Карасин. Переговоры состоятся в германской столице во вторник.
Замминистра иностранных дел Григорий Карасин представит Россию на встрече в "нормандском формате" в Берлине. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на МИД России.
"На встрече "Нормандского формата" в Берлине во вторник от России будет участвовать статс-секретарь-замглавы мид РФ Григорий Карасин", - говорится в сообщении.
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