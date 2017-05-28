На мачеху задержанного в центре Москвы мальчика составили протокол

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Горячая тема этих выходных – задержание в центре Москвы 10-летнего мальчика. Он читал прохожим "Гамлета" и якобы тем самым нарушал общественный порядок. Полицейские оговариваются - ребёнок, по их мнению, попрошайничал, а рядом не было никого из взрослых. В итоге мальчика скрутили и увезли в отделение. А дальше стали выясняться интересные подробности.

В пестрой толпе на прогулочном Арбате он был почти как на уроке – мальчик в очках с видом школьного отличника, который скромно читал Шекспира. Запинаясь, он выдавал знаменитый монолог Гамлета, рассказал "ТВ Центр". "Быть или не быть". Теперь это не вопрос, а главный аргумент в защиту ребенка.

Полиция решила вмешаться, когда выяснилось, что в центре мегаполиса десятилетний мальчик читал стихи один. Рядом ни отца, ни матери. Слезы, скандал и почти шекспировские страсти. Он отчаянно сопротивлялся, она упорно снимала все на видео – то ли соседка, то ли просто знакомая, которая в тот момент оказалась рядом.

Когда кадры задержания попали в интернет, соцсети разразились сочувствием. Мальчика назвали уличным принцем Арбата. А вот очевидцы далеки от романтичных образов. Утверждают – за счет высокой поэзии ребенок попрошайничал, зато в разговоре общался куда более приземленно.

"Находился на улице один, подходил к прохожим и водителям автомашин. Ребенок пояснил, как его зовут, а также сказал, что занимается сбором денежных средств и в настоящий момент находится без сопровождения родителей или законных представителей. Было принято решение забрать несовершеннолетнего с улицы и доставить его в отдел полиции", - рассказал замначальника управления информации и общественных связей ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Полицейские объяснили, что сотрудники просто не могли оставить ребенка на улице одного. И тем более, доверить непонятной знакомой – по их словам, это было бы нарушение закона. Впрочем, уже в отделении мальчик к ней жался, почти как к маме. Она, как выяснилось – мачеха.

"Она не является его матерью, но она является моей женой. И по полному праву имеет право с ним гулять. Это мой ребенок. Он просто гулял в центре. Он просто рассказывал свои стихотворения", - сказал отец ребенка Илья Скавронски.

Разбираться в деле приехали правозащитники и председатель Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена. Спросил про деньги: изъяли их у ребенка? Почти шепотом на ухо мальчик признался – они выпали, когда его вели к полицейской машине.

Анатолий Кучерена сообщил, что Общественный совет будет следить за развитием ситуации и ждать результатов правовой и служебной оценки действий сотрудников полиции. Эксперты пока расходятся во мнениях.

"Задержали они его в грубой форме, далее – не были заданы, наверное, уместные, приличествующие случаю вопросы: почему ты находишься один, где твои папа и мама, кто та тетя, которая пытается тебя из машины высадить. Она представилась соседкой – ну, конечно, неудачное самопредставление. Нужно было сказать – я мачеха", - пояснил юрист, исполнительный директор Московского центра образования школьников Константин Гусов

А член Общественной палаты Диана Гурцкая считает, что действия полицейских были оправданы.

"Я уверена, что на тот момент, если был бы папа рядом, и когда папа доказал бы всем, что это папа, и было бы этому юридическое подтверждение – ничего подобного бы не случилось бы", - сказала она.

Полиция составила на отца протокол о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Статьи за попрошайничество в уголовном кодексе теперь нет, а значит в таком уличном заработке – ничего криминального. В неоднозначной ситуации теперь разбирается не только МВД, но и детский омбудсмен, и Следственный комитет.

"Если ребенок был обучен попрошайничеству, то, возможно, он специально сопротивлялся, кричал, дабы привлечь внимание. Об этом же говорит то, что женщина, которая находилась с ним, она была поодаль, метрах в 20-30 от ребенка. Она просто за ним присматривала. Если бы он хотел показать свой талант, есть много других мест. Оценивать действия сотрудников как неправомерные мы не считаем нужным", - отметил член Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению прав человека в местах принудительного содержания Денис Набиуллин.

В главке уточнили, что уже принесли свои извинения. Правда, только ребенку. Вопреки сообщению адвоката семьи, аннулировать протокол, составленный на отца, никто не собирается. Более того, еще один протокол оформлен и на его супругу за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Похоже, шекспировские страсти в этой недетской истории утихнут не скоро.

Борис Иванин, Виктор Мальцев, Роман Лагунов и Владислав Подымский, "ТВ Центр"