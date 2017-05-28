Шествие противников реновации собрало три тысячи человек

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На улице Вавилова в Москве в воскресенье проходит согласованное с властями шествие противников реновации. По данным московского главка МВД, в акции участвуют около трех тысяч человек. Порядок и безопасность на мероприятии обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

В шествии против реновации участвуют около трех тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.

Шествие согласовано с властями столицы и проходит на улице Вавилова. Мероприятие завершится митингом.

"В мероприятии принимает участие около трёх тысяч человек. Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности", - отметили в пресс-службе МВД.

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