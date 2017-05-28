Нынешний велопарад стал самым масштабным в истории столицы

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В Москве проходит грандиозный велопарад. В распоряжении любителей двухколёсного транспорта – всё Садовое кольцо. Машины на него не пустят, пока не проедут все участники акции, которых, кстати, ожидается около 40 тысяч.

Ожидалось, что на Садовое кольцо, по которому проходит маршрут пятого велопарада, выйдут 40 тысяч участников, сообщил "ТВ Центр". Вот одна из них – девушка на небесно-голубом велосипеде.

"Образ бортпроводника, так как это юношеские мечты о гражданской авиации, о самолетиках. Романтизм - небо, облачка", - рассказала участница велопарада.

Московская погода уже в который раз испытывает велосипедистов на прочность. Вспомнить хотя бы зимний велопарад, когда температура воздуха опустилась до минус 30 градусов. Так что в этот день пасмурной погоде и пронизывающему ветру уж точно никого не испугать.

Солнце вышло буквально на пару минут, и снова спряталось. Стартовать пришлось без него. Но в любом случае и при любой погоде часовая прогулка на велосипеде полезна всем. Нагрузки действительно умеренные. Протяженность Садового – чуть меньше 16 километров. В среднем час неспешной езды. Кольцо в распоряжении велосипедистов до последнего участника заезда. Этот парад уже называют самым массовым в истории двухколесного движения в столице.

"Если брать статистику прошлого года у нас на городском велопрокате более миллиона поездок было. 60 процентов поездок в прошлом году на велопрокате было с точки зрения транспортных целей. Очень надеемся, что количество таких поездок будет больше и больше", - рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

В департаменте транспорта обещают и дальше способствовать развитию велодвижения. В этом сезоне количество пунктов проката велосипедов выросло. Главное, скорей бы потеплело.

Кристина Одиноченко, Кирилл Макаров, Олег Лапшов, Николай Жуков, "ТВ Центр"