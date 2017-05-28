Вандалы сожгли крест у Андроникова монастыря в Москве

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В Москве вандалы сожгли четырехметровый крест у Андроникова монастыря. Крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Вандалы сожгли четырехметровый крест у Андроникова монастыря в Москве. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на исполнительного директора московского общественного движения восстановления Андроникова монастыря Ладу Савонину.

"Вандалы изрубили топором, облили горючими веществами и подожгли крест возле обители", - рассказала она.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье. По словам Савониной, крест был установлен на месте чудотворного колодца, вырытого руками преподобного Андроника в 1357 году. Место происшествия осматривает полиция.