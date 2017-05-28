По факту крушения самолета в Можайском районе возбудили дело

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По факту крушения легкомоторного самолета в Можайском районе Подмосковья возбудили уголовное дело. В настоящее время следствие рассматривает три основные версии катастрофы: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники. В результате крушения погибли три человека.

По факту крушения самолета в Можайском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Крушение Як-18Т произошло в районе 108 километра Можайского шоссе близ населенного пункта Горки. Воздушное судно выполняло прогулочно-ознакомительный полет по маршруту Ватулино - Бородино. После падения самолет полностью сгорел. Погиб пилот и оба находившихся на борту пассажира.

"В настоящее время следствием рассматриваются три основные версии трагедии: ошибка пилотирования, неблагоприятные погодные условия и отказ техники", - сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем смерть двух и более людей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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