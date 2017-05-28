Путин поздравил корпорацию "Иркут" с успешным испытанием МС-21

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Президент России Владимир Путин поздравил корпорацию "Иркут" с успешным испытанием новейшего российского среднемагистрального самолета МС-21. Испытания прошли в Иркутске. Об успешном проведении полета президенту доложил по телефону вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

Президент России Владимир Путин поздравил корпорацию "Иркут" с успешным испытанием новейшего среднемагистрального самолета МС-21. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Владимир Путин поздравил президента корпорации "Иркут", генерального директора – генерального конструктора "ОКБ имени А. С. Яковлева" Олега Демченко, коллектив предприятия-производителя и всех работников отрасли с этим знаменательным событием", - говорится в сообщении.

Об успешном испытательном полете МС-21 президенту доложил по телефону зампред правительства Дмитрий Рогозин.

Самолет МС-21 должен прийти на замену советским машинам "Ту", "Як" и "Ан". Это ближне-среднемагистральный гражданский лайнер вместимостью от 150 до 211 пассажиров.

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